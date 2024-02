Stand: 01.02.2024 22:08 Uhr Nach Hochwasser: Bahnstrecke bei Oldenburg wird freigegeben

Die durch das Hochwasser beschädigte Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Osnabrück soll in der kommenden Woche wieder freigegeben werden. Das teilte die NordWestBahn am Donnerstag unter Verweis auf die Deutschen Bahn (DB) mit. Am 6. Februar sollen die Reparaturarbeiten demnach beendet werden. Danach gelte wieder der reguläre Fahrplan, hieß es. Bis dahin ist auf dem Teilabschnitt zwischen dem Oldenburger Hauptbahnhof über Sandkrug bis Huntlosen (Landkreis Oldenburg) weiterhin ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wegen des Hochwassers war der Streckenabschnitt nach Angaben der NordWestBahn seit Heiligabend nicht mehr befahrbar. Für den Regional-Express 18 zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg und Osnabrück gilt seitdem ein Ersatzfahrplan.

