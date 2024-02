GDL und Transdev einigen sich: Lokführer müssen weniger arbeiten Stand: 06.02.2024 11:13 Uhr Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und das Eisenbahnunternehmen Transdev haben sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Auch für die Mitarbeitenden der NordWestBahn und Transdev Hannover gelten die neuen Regeln.

Grundlage der erzielten Einigung sei ein deutlich verbessertes Angebot des Arbeitgebers gewesen, teilte die GDL am Dienstag mit. Der Abschluss umfasst unter anderem die schrittweise Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter von einer 38- auf eine 35-Stunden-Woche ab 2025. "Der Abschluss mit Transdev, dem zweitgrößten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland zeigt, dass sich die neue Marktreferenz weiterhin durchsetzt und nicht mehr aufzuhalten ist", so GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Gewerkschaften