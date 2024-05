Nach Großbrand in Thedinghausen: Glutnester flammen wieder auf Stand: 29.05.2024 13:08 Uhr Nach einem zunächst beendeten Großeinsatz flammen auf der Fläche einer zerstörten Industriehalle in Thedinghausen immer wieder kleine Brände auf. Die Feuerwehr sucht und löscht nun die Glutnester.

Dafür müssten die Reste der zerstörten Halle mit Baggern auseinandergefahren werden, damit alle Glutnester gefunden und gelöscht werden können, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmittag. Wenige Stunden zuvor erst hatten die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten begonnen, so die Polizei. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. In der brennenden Halle waren der Feuerwehr zufolge unter anderem Gasflaschen gelagert, es hatte mehrere Explosionen gegeben und die Hitze sei erheblich gewesen.

Gefährliche Löscharbeiten über Nacht

Wegen der unberechenbaren Situation mussten die Einsatzkräfte warten, bis der Brand an Intensität abgenommen hatte. Dann erst hätten sie das Feuer mit mehreren Löschfahrzeugen bekämpft, so die Regionalleitstelle im Landkreis Verden. Zeitweise seien mehr als 400 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Ein nahegelegenes Wohnhaus musste vorsorglich evakuiert werden, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Halle ist komplett zerstört, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Die Polizei geht von einem Schaden im siebenstelligen Bereich aus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

