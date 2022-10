Nach Großbrand: Mehrfamilienhaus muss abgerissen werden Stand: 06.10.2022 15:08 Uhr Nach einem Großbrand in der Wilhelmshavener Innenstadt muss das betroffene Eckhaus abgerissen werden. Dazu müssen Anwohner der Peterstraße ihre Häuser verlassen.

Das Mehrfamilienhaus ist einsturzgefährdet, wie die Stadt mitteilte. Das Gebäude soll demnach am Freitag abgerissen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Nachbarschaft müssen ihre Wohnungen während der Arbeiten verlassen. Die Peterstraße bleibt in dem Bereich für den Verkehr bis mindestens Montagvormittag (10. Oktober) gesperrt.

VIDEO: Feuer in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven (04.10.2022) (1 Min)

Mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden

Das Feuer war am Montagabend im leer stehenden Teil des Hauses ausgebrochen und über den Dachstuhl auf einen bewohnten Gebäudeteil übergesprungen. Aus den Fenstern schlagende Flammen und dichter Rauch waren weithin zu sehen. 70 Feuerwehrkräfte hatten die Flammen bis in den Morgen hinein bekämpft. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt laut Schätzungen mindestens 1,5 Millionen Euro.

