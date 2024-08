Stand: 01.08.2024 09:02 Uhr Nach Feuer in Autohaus - Polizei schließt Brandstiftung aus

Nach dem Brand in einem Autohaus in Wiesmoor (Landkreis Aurich) vor sechs Wochen hat die Polizei ihre Ermittlungen jetzt abgeschlossen. Es gibt demnach keine Hinweise auf Brandstiftung. Vielmehr sei von einem technischen Defekt auszugehen, so die Polizei. Die Untersuchungen der Sachverständigenbüros dauern derzeit noch an. Das Feuer in dem Autohaus war Mitte Juni nachts ausgebrochen und hatte sich auch im Verkaufsraum ausgebreitet. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

