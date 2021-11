Stand: 01.11.2021 16:15 Uhr Nach Durchsuchung: Polizei sucht Besitzer von Diebesgut

Die Polizei in Barßel (Landkreis Cloppenburg) ermittelt gegen einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher. Die Beamten werfen dem 19-Jährigen vor, an mehreren Einbrüchen in einen Kiosk im Bereich Barßel und in ein Vereinsheim in Harkebrügge beteiligt gewesen zu sein. Zudem soll er gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen haben. Bei einer bereits am Freitag erfolgten Hausdurchsuchung seien diverse Beweismittel entdeckt worden, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

Besitzer von Wasserski-Board gesucht

Darüber hinaus stießen die Beamten auf weitere Fundstücke, bei denen es sich wahrscheinlich auch um Diebesgut handelt. So etwa ein Kleinkraftrad und ein Mofaroller. Beide konnten mittlerweile einem Diebstahl im Bereich Apen/Tange zugeordnet werden, so die Sprecherin. Zudem wurden diverse Benzintanks für Sportboote sowie ein Wasserski-Board samt dazugehöriger Tasche entdeckt. Woher diese stammen, ist unklar. Die Polizei setzt nun auf die Öffentlichkeit. Die Ermittler haben dafür Fotos der Fundstücke veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93 16 0 entgegen.

