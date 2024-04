Nach Brand: Neubau von "Twister"-Disco in Sande wird konkret Stand: 15.04.2024 14:05 Uhr In Sande (Landkreis Friesland) soll bald wieder eine Großraumdisco stehen. Entsprechende Pläne wurden bereits eingereicht. Das "Twister-Dance Sande" war im Herbst 2023 durch ein Feuer zerstört worden.

Die Pläne für den Wiederaufbau würden bereits beim Landkreis vorliegen, sagte Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg (parteilos) am Montag auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Das sei wichtig, betonte Eiklenborg und verwies auf die Bedeutung des Clubs in der Region. Er habe nach der Brandnacht selbst erlebt, wie groß die Betroffenheit bei vielen Friesländern war. Seit 25 Jahren würde im Twister gemeinsam gefeiert. Das soll auch in Zukunft wieder möglich sein, so der Bürgermeister. Über die Pläne hatte zuvor die "Nordwestzeitung"berichtet.

Videos 1 Min Polizei: Feuer in Sander Disco war keine Brandstiftung Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus. Wegen Asbestbelastung könne die Ruine nicht detailliert untersucht werden. (21.12.2023) 1 Min

"Twister"-Betreiber: Planungen "sehr weit fortgeschritten"

Die "Twister"-Betreiber hatten sich bereits Anfang April optimistisch gezeigt. In den sozialen Netzwerken teilten sie mit, dass die Neubau-Pläne "sehr weit fortgeschritten" seien. Aktuell würde man Planungen in Bereichen wie Elektrik, Technik, Wasser und Büroräumen vorantreiben, hieß es.

Feuer in "Twister": Versicherung deckt nicht alle Schäden

Ein Feuer hatte Ende November 2023 die Großraumdisco komplett zerstört. Ursache war ein technischer Defekt. Bereits kurz nach dem Brand hatten die Betreiber Pläne für einen Wiederaufbau des Gebäudes als "Twister 2.0" angekündigt. Zudem wurde einen Spenden-Aktion gestartet. Das niedergebrannte Gebäude war den Angaben zufolge zwar versichert gewesen, allerdings nicht das Inventar wie Licht- und Tonanlagen. Von Kosten in Millionenhöhe war damals die Rede.

