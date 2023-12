Stand: 21.12.2023 12:20 Uhr Disco "Twister" in Sande: Technischer Defekt löste Brand aus

Einen Monat nach dem Großbrand in der Diskothek "Twister" in Sande (Landkreis Friesland) ist die Brandursache ermittelt: Nach Angaben der Polizei löste ein technischer Defekt das Feuer aus, das die bekannte Disco Mitte November völlig zerstörte. Weil der Brandort asbestbelastet ist, könne die Ursache nicht detaillierter untersucht werden, so die Polizei. Die Ermittler schließen Brandstiftung als Ursache aus. Die Betreiber kündigten bereits an, dass sie die Disco wieder aufbauen wollen. Die Planungen gemeinsam mit einem Architekten liefen bereits, hieß es Ende November auf der Homepage der Disco. Das Geld soll über Crowdfunding eingeworben werden.

