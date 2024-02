Stand: 23.02.2024 19:41 Uhr Abriss von ehemaliger Disco "Twister" in Sande hat begonnen

Die verkohlen Reste der ehemaligen Discothek "Twister" in Sande (Landkreis Friesland) werden zurzeit abgerissen. Die "Nordwest-Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Weil in dem Gebäude zum Teil Asbest verbaut war, muss nach Auskunft des Asbest-Experten Martin Baumann beim Abriss Atemschutz getragen werden. Eine Spezialfirma wurde mit dem Abriss beauftragt. Die Container mit den Bauteilen werden abgedeckt. Warnschilder am Zaun weisen zudem darauf hin, das Gelände rund um die ehemalige Disco nicht zu betreten. Ein Feuer hatte Ende November 2023 die Großraumdisco komplett zerstört.

