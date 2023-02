Stand: 07.02.2023 10:29 Uhr Mutter sperrt sich versehentlich aus - Baby allein im Haus

Ein glückliches Ende gab es am Montag für eine Mutter und ihr Baby in Canhusen (Landkreis Aurich). Wie die Feuerwehr mitteilte, wollte die Frau vor der Haustür ein Paket annehmen. Ein Windstoß wehte die Tür ins Schloss, die Frau war ausgesperrt. In dem Haus hielten sich zu diesem Zeitpunkt das drei Monate alte Baby und ein Hund auf. Die Frau rief die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen aus Loppersum und Hinte anrückte. Die Einsatzkräfte brachen die Tür aufbrechen, das Baby war laut Feuerwehr wohlauf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.02.2023 | 13:30 Uhr