Stand: 04.06.2024 19:29 Uhr Mutter mit Kissen erstickt - Sohn wegen Mordes verurteilt

Wegen Mordes an seiner Mutter ist am Dienstag ein 61-jähriger Mann aus Weener (Landkreis Leer) vom Landgericht Aurich zu einer elfjährigen Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Sohn die pflegebedürftige 87-Jährige im vergangenen November in der gemeinsamen Wohnung in Weener mit einem Kissen erstickt hat. Das Gericht wertete die Tat als Mord, auch wenn der Mann vermindert schuldfähig gewesen sei. Hintergrund war offenbar ein Streit um Geld zwischen Mutter und Sohn. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

VIDEO: Weener: 60-Jähriger soll Mutter getötet haben (27.11.2023) (1 Min)

