Mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette: Findet Prozess in Verden statt? Stand: 24.10.2024 09:23 Uhr Gegen die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette soll bis Ende November Anklage erhoben werden. Das teilte Niedersachsens Justizministerin mit. Gerichtsort sei wohl Verden - doch es gibt ein Platzproblem.

Keiner der Gerichtssäle in Verden sei für den Prozess groß genug, sagte die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) dem NDR Niedersachsen bei einem Besuch der Staatsanwaltschaft Verden. Diese wirft Daniela Klette unter anderem Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte vor. Wahlmann rechnet mit einem sehr großen Verfahren, bei dem etwa 15 Nebenkläger und noch mehr Nebenklage-Anwälte beteiligt sein könnten.

"Mehr Platz als bei normalem Verfahren benötigt"

"Über 20 Personen, die potenziell nebenklageberechtigt sind" seien es auf jeden Fall, teilte Wahlmann mit. Wer sich dann wirklich melde, sei unklar. "Aber man kann schon damit rechnen, dass man mehr Platz braucht als in einem normalen Verfahren und darauf bereitet sich das Landgericht, wenn denn dahin Anklage erhoben wird, vor", so die Justizministerin. Wahrscheinlich werde für den Prozess ein Gebäude in Verden oder in der Nähe der Stadt gemietet. Die Stadthalle Verden, die schon für andere große Prozesse genutzt worden war, käme wegen der vielen zu sichernden Ausgänge nicht infrage.

Mögliche terroristische Straftaten werden in Karlsruhe verhandelt

Gegen Daniela Klette soll bis Ende November Anklage in Verden erhoben werden. Für die Verhandlung der mutmaßlichen terroristischen Straftaten hingegen ist der Bundesgerichtshof in Karlsruhe zuständig. Klette war im Februar in Berlin festgenommen werden. Hier soll die 65-Jährige unter dem Namen Claudia 20 Jahre gelebt haben. Klette sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Vechta.

