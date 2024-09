Stand: 17.07.2024 12:57 Uhr Suche nach Ex-RAF-Terroristen: Ermittler vermessen Supermarkt

Auf der Suche nach den mutmaßlichen ehemaligen RAF-Terroristen Staub und Garweg hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch erneut einen Supermarkt in Hildesheim untersucht und neu vermessen. Die Fahnder des Landeskriminalamtes erhoffen sich neue Hinweise durch moderne Technik. Das ehemalige Trio um die bereits festgenommene Daniela Klette, soll den Supermarkt vor acht Jahren überfallen haben. Mehr Angaben macht das Landeskriminalamt dazu nicht - und verweist auf laufende Ermittlungen. Offenbar sollen mit neuer Technik noch einmal Größenverhältnisse geprüft werden. Von dem Überfall im Mai 2016 gibt es Bilder einer Überwachungskamera. Darauf zu sehen ist, wie die Täter sich das Gesicht zuhalten, als sie als Kunden getarnt den Supermarkt betreten, in ein Büro eindringen und Geldboten mit einer Waffe bedrohen. Beute konnten die Täter damals allerdings nicht machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.07.2024 | 15:00 Uhr