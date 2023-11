Stand: 15.11.2023 14:21 Uhr Mutmaßlich antisemitische Flugblätter an Uni Oldenburg verteilt

Ein 59-Jähriger soll am Montag an der Universität Oldenburg antisemitische Flugblätter verteilt haben. Gegen den Mann wird ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) berichtet. Was genau auf den Flugblättern steht, blieb unbeantwortet. Nur so viel: Es bestehe der Verdacht, dass ein Teil des Inhalts volksverhetzend sein könnte, so der Sprecher. Die Flugblätter liegen mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft, die den Inhalt prüft. Wie viele Flugblätter der Mann in der Mensa und auf dem Campus verteilt haben soll, ist ebenfalls unklar. Die Polizei habe eine größere Anzahl sichergestellt, sagte der Sprecher. Einsatzkräfte hatten die Personalien des 59-Jährigen aufgenommen, ihn des Geländes verwiesen und einen Platzverweis ausgesprochen. Der Mann verhielt sich laut Polizei kooperativ. Bereits in der vergangenen Woche soll sich auf dem Gelände der Universität den Angaben des Polizeisprechers zufolge ein ähnlicher Vorfall ereignet haben.

