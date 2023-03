Stand: 28.03.2023 08:30 Uhr Motorroller rammt Radfahrerin - Fahrer vermutlich betrunken

Die Polizei fahndet nach einem Motorrollerfahrer, der in der Nacht zu Dienstag in Oldenburg eine Radfahrerin gerammt und verletzt haben soll. Die 57-Jährige war laut Polizei bei Grünlicht über eine Kreuzung gefahren, als ihr ein Rollerfahrer die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau. Sie gab an, dass der Roller mit zwei jungen Männern besetzt gewesen war. Beide sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. In einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer will die Frau einen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen haben. Nach dem Gespräch sollen die jungen Männer einen Fahrerwechsel vorgenommen und in Richtung Metjendorf geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Frau gab an, dass das Fahrzeug schwarz/weiß gewesen sein soll. Einer der Männer habe eine dunkle Jacke mit weißer Kapuze getragen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (0441) 790-4115 zu melden.

