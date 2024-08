Mit Wasser übergossen - Frau schlägt Einbrecher in die Flucht Stand: 11.08.2024 09:23 Uhr In Oldenburg ist am Samstag ein Mann in ein Haus eingedrungen und hat nach Diebesgut gesucht. Die Bewohnerin konnte den Unbekannten verjagen - im zweiten Anlauf und mit Wasser.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Täter am Samstag gegen 18.30 Uhr in das Haus eingedrungen. Dabei habe er die offene Haustür genutzt. Die anwesende Frau habe ihn daraufhin "lautstark aufgefordert zu verschwinden", so ein Polizeisprecher. Dies reichte aber offenbar nicht aus: Der Unbekannte habe die Frau zunächst zur Seite gestoßen und weiter nach Diebesgut gesucht.

Hilfeschreie, Nachbarn - und Wasser

Die Bewohnerin rief daraufhin laut um Hilfe. Dies zeigte mehr Erfolg: Als auch noch Nachbarn herbeieilten, flüchtete der Mann zu Fuß. Mindestens ein Teil seiner dunklen Kleidung dürfte laut Polizei allerdings nass gewesen sein: Der Bewohnerin sei es zuvor gelungen, den Unbekannten mit Wasser zu übergießen, so der Sprecher.

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Die Polizei suchte mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach dem Flüchtigen. Allerdings ohne Erfolg: Der auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahre geschätzte Mann konnte entkommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Raubes ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.08.2024 | 07:00 Uhr