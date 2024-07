Stand: 18.07.2024 11:57 Uhr Mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht im Taxi erwischt

Die Polizei Hildesheim hat in der Nacht zu Mittwoch zwei mutmaßliche Diebe in einem Taxi erwischt. Laut Polizei werden sie verdächtigt, in eine Apotheke eingebrochen zu sein und Geld gestohlen zu haben. Eine ausgelöste Alarmanlage hatte die Beamten auf den Einbruch aufmerksam gemacht. Während sie an der Apotheke eintrafen, meldete sich ein Anwohner auf der Wache: Er habe zwei junge Männer weglaufen sehen. In einem stehenden Taxi entdeckten die Polizeibeamten zwei Fahrgäste: einen 16-Jährigen und einen 21-Jährigen, auf die die Beschreibung des Anwohners passte. Sie hatten eine dreistellige Geldsumme dabei - und die erhärtete den Verdacht: "Nach vorliegenden Informationen handelt es sich exakt um die Summe, die bei dem Einbruch gestohlen wurde", teilte die Polizei mit. Die Männer wurden festgenommen, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt weiter.

