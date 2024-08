Stand: 07.08.2024 09:41 Uhr Polizei verfolgt Einbrecher mit Autos und Hubschrauber

Zwei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in eine Tankstelle in Delmenhorst einzubrechen. Laut Polizei beschädigten der 41-Jährige und der 45-Jährige dabei die Haupteingangstür. Als ein Alarm losging, flohen die Männer mit dem Auto über eine Bundesstraße Richtung Bremen. Mehrere Polizeiwagen und ein Hubschrauber verfolgten die mutmaßlichen Einbrecher, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Nach einem Unfall mit dem Fluchtwagen versuchten die Männer, zu Fuß zu fliehen. Die Polizeibeamten konnten sie kurz darauf festnehmen. Der 41-jährige Fahrer stand den Angaben zufolge unter Drogen, hatte keinen Führerschein und war mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.08.2024 | 09:30 Uhr