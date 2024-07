Stand: 29.07.2024 09:49 Uhr Einbrecher sprühen schwarze Markierungen auf Möbel und Wände

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Jork (Landkreis Stade) haben bisher noch unbekannte Täter schwarze Farbe auf Möbel und Wände gesprüht. In der Nacht zu Samstag brachen sie nach Polizeiinformationen zunächst eine Tür auf und zerstörten dann diverse Möbel und technische Geräte. Die Täter gingen den Angaben zufolge durch alle Räume des Wohnhauses und hinterließen schwarze Markierungen. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (04162) 91 38 30 zu melden.

