Millionen-Schaden: Küstenschutz-Ausrüstung zerstört

In Cuxhaven ist bei einem Brand in einer Lagerhalle ein Schaden von rund zweieinhalb Millionen Euro entstanden. In dem Gebäude waren Fahrzeuge, Gerätschaften und Materialien des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz gelagert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie seien durch die Flammen schwer beschädigt, zum Teil unbrauchbar und auch zerstört worden. Auch die Halle wurde den Angaben zufolge beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Brand schnell unter Kontrolle

Laut Polizei hatten Beamte während einer Streifenfahrt am frühen Samstagmorgen Rauch an dem Gebäude entdeckt. Durch die starke Hitze baute sich in der Halle ein so großer Druck auf, dass eine Tür aufgedrückt wurde. 30 Kräfte der alarmierten Feuerwehr waren im Einsatz und brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

