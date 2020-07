Stand: 20.07.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meyer Werft schließt sechs Wochen den Betrieb

Die Papenburger Meyer Werft fährt ab heute ihre Produktion fast vollständig herunter. Die Werft reagiert damit auf die coronabedingte Flaute in der Kreuzfahrtbranche. Das Unternehmen gehe bis zum 30. August in eine Art verlängerte Betriebsferien, sagte ein Unternehmenssprecher. Auf ihr Urlaubsgeld müssen die mehr als 3.000 Beschäftigten warten - insgesamt 14 Millionen Euro, die erst später ausgezahlt werden sollen. In der Regel macht die Werft im Sommer nur bis zu drei Wochen Pause.

Werft muss kämpfen - im Jubiläumsjahr

Die Corona-Pandemie hat auch die Kreuzfahrtschiff-Branche hart getroffen. Der Tourismus ist im Sinkflug, und neue Schiffe benötigt die Branche derzeit nicht - die Meyer Werft muss in ihrem 225. Jubiläumsjahr kämpfen. Unternehmenschef Bernard Meyer bezeichnete die Lage kürzlich als "prekär". In den kommenden fünf Jahren muss die Werft nach eigenen Angaben 1,2 Milliarden Euro sparen. Nach wie vor hofft das Unternehmen auf Hilfen vom Land Niedersachsen und vom Bund.

Schäden nach Feuer werden behoben

Derzeit sind noch Beschäftigte auf der Werft, die das neue Kreuzfahrtschiff "Spirit of Adventure" auf seine Ems-Passage Mitte August vorbereiten sollen. Den genauen Termin will die Werft erst kurzfristig bekannt geben, um einen zu großen Zuschauerandrang an der Ems wegen der Ferienzeit zu vermeiden. Auf der Werft müssen weitere Mitarbeiter außerdem Schäden beheben, die bei einem Feuer auf einem der Schiffe im Juni entstanden sind.

