Stand: 29.12.2023 11:32 Uhr Messer-Angriff: 25-Jähriger in Bremen erstochen

Die Polizei hat einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der am Donnerstagabend in Bremen-Mitte einen 25-Jährigen erstochen haben soll. Laut Polizei gerieten die beiden einander bekannten Männer aus noch nicht geklärten Gründen in einen Streit, der dann in einem Hinterhof in einen Kampf mündete. In dessen Verlauf soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass der 25-Jährige noch am Tatort starb. Nach kurzer Flucht stellten die Beamten den 21-jährigen Tatverdächtigen und einen 24 Jahre alten Begleiter. Dieser weitere Beteiligte soll laut Zeugen Passanten, die die Kontrahenten trennen wollten, bedroht und Reizgas eingesetzt haben. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

