Überfall auf Kiosk: Mitarbeiter sticht auf Räuber ein Stand: 06.11.2024 09:24 Uhr Ein 17-Jähriger ist bei einem Raubüberfall in Bremen am Samstagabend schwer verletzt worden und musste notoperiert werden. Ein 19-Jähriger wurde ebenfalls verletzt.

Nach Angaben der Polizei waren der 17-Jährige und ein 15-Jähriger am Samstagabend maskiert in einen Kiosk gegangen und hatten einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Einer der Jugendlichen griff demnach in die Kasse und nahm Bargeld heraus. Der zweite nahm den Mitarbeiter in den Schwitzkasten. Es entstand ein Gerangel, bei dem das Messer auf den Boden fiel. Der Mitarbeiter gelangte an das Messer und stach den Angaben zufolge mehrfach in den Rücken des 17-Jährigen. Beide Räuber flohen zunächst, konnten aber kurz darauf festgenommen werden, so die Polizei.

Ermittlungen gegen mutmaßliche Räuber und den Kiosk-Mitarbeiter

Der 19 Jahre alte Kiosk-Mitarbeiter wurde mit einer Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht, der 17-Jährige wurde notoperiert, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Den 15-Jährigen brachten die Beamten demnach zu einem Erziehungsberechtigten. Gegen die Jugendlichen werde nun wegen schweren Raubes ermittelt. Der Kiosk-Mitarbeiter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die Polizei wies darauf hin, sich in derartigen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen, sondern die Polizei zu rufen.

