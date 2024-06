Stand: 04.06.2024 10:52 Uhr Mehr Geld für Schulen: Rasteder Eltern schreiben Brandbrief

Die Schulelternräte der Schulen in Rastede (Landkreis Ammerland) kritisieren, dass die Schulen in der Gemeinde nicht für den Ganztagsunterricht gerüstet sind. Deshalb haben sie nun einen Brandbrief an die Gemeinde Rastede, den Landkreis und das Kultusministerium geschickt. Sie kritisieren, dass viele Schulen in Rastede zu wenig Platz hätten und Schulsozialarbeiter fehlten. Das Ganztagsangebot soll ab 2026 landesweit eingeführt werden. Die finanzielle Unterstützung des Landes passe nicht zu den Aufgaben, kritisiert der Schulelternrat der KGS Rastede. Am 18. Juni wollen die Eltern deshalb in Rastede demonstrieren. Auch in anderen Regionen in Niedersachsen wird kritisiert, dass das Geld vom Land nicht reiche, um eine Ganztagsbetreuung zu ermöglichen.

