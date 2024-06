Stand: 04.06.2024 08:26 Uhr Geld für Ganztagsschulen knapp: Brandbrief aus Landkreis Stade

Der Landrat und die Bürgermeister aus dem Landkreis Stade haben einen Brandbrief an Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Die Grünen) geschrieben. Diesmal geht es nicht wie zuletzt um die Betreuungssituation in den Kitas, sondern um die Ganztagsgrundschulen. Diese sollen ab 2026 landesweit eingeführt werden. In dem Brief wird vor allem kritisiert, dass es für die notwendigen Um- und Ausbauten viel weniger Geld vom Land geben soll als gedacht. Deshalb müssten die Gemeinden Geld in anderen wichtigen Bereichen streichen. Der Landrat und die Bürgermeister betonen, dass die Schulen auf dem Land baulich viel mehr aufholen müssten als etwa Schulen im Raum Hannover.

