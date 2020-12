Stand: 04.12.2020 15:42 Uhr Maskenmuffel fällt Schreckschusspistole aus der Tasche

Die Suche nach seiner Atemmaske muss einen 35-jährigen Wuppertaler ziemlich nervös gemacht haben. Auf die Frage von Bundespolizisten nach der fehlenden Maske hatte der Mann am Hauptbahnhof Bremerhaven eilig danach gesucht - und prompt eine Schreckschusspistole aus der Jackentasche verloren. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Walther P22 wirkte nach Polizeiangaben täuschend echt, deshalb überprüften die Beamten den Mann an Ort und Stelle. Der 35-Jährige hat keinen Waffenschein, dafür einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.12.2020 | 06:30 Uhr