Marinemuseum freut sich über drittbestes Besucher-Ergebnis Stand: 26.12.2022 17:02 Uhr Das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven hat im Jahr 2022 das drittbeste Besucher-Ergebnis seiner 24-jährigen Geschichte verzeichnet. 135.000 Gäste haben demnach Schiffe und Ausstellungen besucht.

Besser besucht seien lediglich das Eröffnungsjahr 1998 und die Expo am Meer 2000 gewesen. Ein Grund für den starken Zuspruch sei der Umstand, dass in diesem Jahr viele Urlauber an die Nordsee gekommen seien, teilte das Museum auf NDR Anfrage mit. Im vergangenen Jahr waren es - unter anderem coronabedingt - nur 90.000 Besucherinnen und Besucher. Das Marinemuseum ist an Silvester und Neujahr geöffnet.

Ein Renner sei das sogenannte Escape-Game "Flucht vom Museumsschiff", bei dem sich vier bis acht Personen durch das Lösen von Rätseln aus dem Schiffsinneren befreien können. Das Spiel sei bis weit ins neue Jahr ausgebucht, sagte Sammlungsleiterin Nina Nustede. Neben der Dauerausstellung läuft aktuell eine Sonderausstellung zu Flucht und Vertreibung von 1945 bis in die Gegenwart. Im kommenden Jahr feiert das Deutsche Marinemuseum mit einer weiteren Sonderausstellung 25-jähriges Jubiläum.

