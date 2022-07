Stand: 13.07.2022 07:34 Uhr Marine stellt neue Fregatte "Rheinland-Pfalz" in Dienst

Die Marine stellt heute Mittag mit einer feierlichen Zeremonie in Wilhelmshaven eine neue Fregatte in Dienst. Die "Rheinland-Pfalz" ist die letzte von vier des Typs F125. Damit ist das Geschwader komplett. Laut Bundeswehr sind alle Fregatten dieses Typs modern und strapazierfähig. Sie können bis zu zwei Jahre durchgängig und unabhängig vom Heimathafen im Einsatz sein. Das neue Schiff ist so ausgestattet, dass die Besatzung im Vergleich zu anderen Fregatten fast halbiert werden kann. 126 Soldatinnen und Soldaten sind an Bord, wenn es in den Einsatz geht. Die "Rheinland-Pfalz" soll künftig weltweit in Krisenregionen den Seeraum überwachen und Embargos kontrollieren.

