Mariensiel: ADAC bilanziert Luftrettung in Flutgebieten

In Mariensiel hat der ADAC am Dienstag seine Luftrettungs-Einsätze bei der Flutkatastrophe im Juli bilanziert. Dort am JadeWeserAirport hat der Helikopter "Christoph 26" zurzeit seine Station. Am 15. Juli, dem ersten Tag der Hochwasserkatastrophe, flog dem Automobilclub zufolge ein ADAC-Helikopter mehr als 30 Einsätze hintereinander. Das habe es noch nie gegeben, sagte Frédéric Bruder, der Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung. Der Hubschrauber habe im Ahrtal 36 Menschen von den Dächern geholt. "Das wäre ohne Winde und ohne medizinische Crew unmöglich gewesen", so Bruder. Doch Helikopter mit Winde gibt es auch beim ADAC nur wenige. Einer davon ist "Christoph 26" in Sande, der für die Seenotrettung genutzt wird. Nach der Erfahrung im Ahrtal sollen es nun mehr werden. Bei der Hochwasserkatastrophe flog die ADAC-Luftrettung insgesamt 200 Mal aus und rettete in insgesamt 111 Fällen mit der Winde Menschen von Dächern, Bäumen oder anderen Stellen, wo das Wasser sie eingeschlossen hatte.

