Stand: 16.11.2024 10:00 Uhr Mann zwei Mal am selben Abend ohne Führerschein erwischt

Ein 36-Jähriger aus Damme ist am Freitag in Steinfeld (Landkreis Vechta) gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit beim Fahren ohne Führerschein ertappt worden. Laut Polizei wurde der Mann zunächst gegen 22.40 Uhr auf der Diepholzer Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sein Führerschein gefälscht war. Die Beamten beschlagnahmten das Imitat, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungen wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Etwa eine Stunde später wurde der Mann erneut beim Autofahren erwischt. Gegen ihn wird nun in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

