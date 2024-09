Stand: 16.09.2024 09:52 Uhr Ohne Führerschein in fremdem Auto: Polizei stoppt 16-Jährigen

Die Polizei hat in Rotenburg einen 16-Jährigen erwischt, der ohne Führerschein Auto gefahren ist. Die Beamten wurden am Sonntagvormittag in der Verdener Straße auf den Wagen aufmerksam, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche habe keinen Führerschein vorlegen können und bei der Kontrolle gesagt, dass er gerade in der Fahrausbildung sei und den Wagen nach einer Feier für eine andere Person nach Hause fahren wollte. Die Polizei nahm den 16-Jährigen mit auf die Wache, dort wurde er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Dort habe auch die Eigentümerin des Autos ihre Fahrzeugschlüssel in Empfang nehmen können, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min