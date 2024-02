Stand: 27.02.2024 12:09 Uhr Onkel und Tante ohne Führerschein lassen 16-Jährigen fahren

Zivilfahnder haben am Montag einen 16-Jährigen ohne Fahrerlaubnis gestoppt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Begleitet wurde der Minderjährige laut Polizei von seiner Tante und seinem Onkel, die ebenfalls keinen Führerschein besaßen. Die Kontrolle erfolgte auf der B213 zwischen Lohne (Landkreis Wietmarschen) und Lingen (Landkreis Emsland) an der Grenze zu den Niederlanden. Das Auto mussten die drei Insassen stehen lassen. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auf die Großmutter des 16-Jährigen kommt ebenfalls ein Ermittlungsverfahren zu. Sie ist die Halterin des Fahrzeugs und hatte dem führerscheinlosen Trio das Auto laut Polizei offenbar überlassen.

