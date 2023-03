Stand: 29.03.2023 19:20 Uhr Mann leblos in Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Aurich lag in der Nacht zu Mittwoch ein Toter im Keller. Einsatzkräfte waren zu dem Haus gerufen worden. Eine Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen könne, teilte die Polizei mit. Die Beamten haben Ermittlungen zur Todesursache des 58-Jährigen aufgenommen. Der Leichnam soll jetzt obduziert werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll es in dem Keller zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Zwei weitere Personen seien mit einer Rauchgasvergiftung leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Bei allen drei Personen handelt es sich laut Polizei um Bewohner des Hauses.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2023 | 06:30 Uhr