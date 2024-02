Stand: 05.02.2024 11:30 Uhr Männer werfen Kaninchen in Graben - und fahren sich fest

Vom Regen aufgeweichter Boden hat die Pläne zweier Männer im Landkreis Oldenburg durchkreuzt. Sie wollten offenbar ihre Haustiere loswerden und schnell wieder verschwinden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Männer in Groß Ippener einen Karton im Straßengraben entleert - darin saßen zwei lebende Kaninchen. Eine Zeugin rief die Polizei. Da die 46 und 61 Jahre alten Delmenhorster sich mit ihrem Auto im feuchten Boden festgefahren hatten, konnten die Beamten sie noch vor Ort antreffen. Die Männer gaben demnach an, sie hätten die Kaninchen zu Hause nicht mehr haben wollen. Die Polizei hat gegen beide ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

