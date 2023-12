Stand: 08.12.2023 12:29 Uhr Hündin bei Frost und Schnee ausgesetzt: Polizei sucht Zeugen

In Berumerfehn (Landkreis Aurich) haben Unbekannte eine Hündin im Wald ausgesetzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Förster die Hündin vergangene Woche völlig entkräftet gefunden und die Gemeinde Großheide informiert. Das Tier war bei Frost und Schneefall am dünnen Stamm einer Birke mitten im Wald festgebunden, offenbar über mehrere Tage, so eine Polizeisprecherin. Bei dem Tier handelt es sich um einen Akita-Mischling mit schwarzem Fell. Die Hündin trug eine rötlich-braune Leine und ein blaues Halsband, sie ist gechippt, aber nicht registriert. Inzwischen ist die Hündin im Tierheim Hage untergebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04931) 92 10 entgegen.

