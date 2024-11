Lies gibt Startschuss für Energiewende-Projekt in Cuxhaven Stand: 25.11.2024 15:20 Uhr Im Deutschen Offshore-Industrie-Zentrum in Cuxhaven ist heute der Startschuss zum Bau von drei neuen Liegeplätzen gefallen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD) hat die Pläne vorgestellt.

Die Bauverträge für die 300 Millionen Euro teure Hafenerweiterung sind am Montagvormittag in Cuxhaven unterzeichnet worden. Damit kann der Bau der drei neuen Liegeplätze beginnen. Von hier aus sollen künftig Offshore-Windanlagen in die Windparks auf der Nordsee transportiert werden. Das sei ein zentrales Projekt für die Energiewende, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies bei der Vorstellung des Baugeländes.

Bau soll im Februar beginnen

Nachdem die EU bewilligt hat, dass der Bund den Hafenausbau finanziell fördern darf, steht nun das Datum für den Beginn der Bauarbeiten fest: Im Februar 2025 startet der Ausbau des Hafens. Dort sollen Schwerlast-Liegeplätze für Windkraftanlagen errichtet werden, die den Bau von mehr Windkraftanlagen ermöglichen sollen. Der Bedarf an Umschlag- und Lagerflächen für On- und Offshore-Windenergieanlagen wächst.

EU musste Finanzierung von Bund und Land genehmigen

Bund und das Land Niedersachsen unterstützen das Projekt mit 200 Millionen Euro. Die Genehmigung der EU für den Hafenausbau war nötig, weil in der EU strenge Auflagen für Subventionen gelten, damit die Staaten etwa heimischen Unternehmen keinen unverhältnismäßigen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Im September dieses Jahres hatte die EU die Genehmigung erteilt. Das Projekt diene dem Klimaschutz, so sah es auch die EU.

300 Millionen Euro im Kampf gegen den Klimawandel

Das gesamte Projekt soll 300 Millionen Euro kosten, jeweils 100 Millionen kommen von Bund und Land. Die restlichen 100 Millionen Euro soll die Wirtschaft beisteuern. Bis 2030 sollen 80 Prozent des in Deutschland erzeugten Stromes aus erneuerbaren Quellen stammen, so das Ziel der Bundesregierung. Im laufenden Jahr 2024 sollten nach diesen Plänen Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt 6,9 Gigawatt gebaut werden. Die bisher errichteten Anlagen haben eine Leistung von 2,6 Gigawatt, also nur etwa 37 Prozent der Zielvorgabe. Auch deshalb soll der Ausbau der Windkraft nun beschleunigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.11.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Klimaschutz Energiewende