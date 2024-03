Bund beteiligt sich an Ausbaukosten für Cuxhavener Hafen Stand: 22.03.2024 17:59 Uhr Der Bund will sich nach NDR Informationen finanziell am Ausbau des Cuxhavener Hafens beteiligen. Das steht nach wochenlangen Gesprächen jetzt fest. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 300 Millionen Euro.

von Katharina Seiler

Der Bund werde die Erweiterung des Seehafens Cuxhaven finanziell unterstützen, heißt es demnach aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Damit teilen sich Bund, das Land Niedersachsen und Privatwirtschaft die Gesamtkosten des Hafenausbaus. Der Bund wird sich im Rahmen des Bundesprogramms der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beteiligen, technische Details sollen noch geklärt werden, so das Bundeswirtschaftsministerium.

Bund: Cuxhaven zentral für Energiewende

Der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel, erklärte die Bereitschaft des Bundes damit, dass der Ausbau des Cuxhavener Hafens ein zentrales Projekt für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ist. Und für die Staatssekretärin Daniela Kluckert aus dem Bundesverkehrsministerium zeigt die Unterstützung, dass der Bund seine Verantwortung für die deutschen Seehäfen wahrnimmt, so wie in der Nationalen Hafenstrategie versprochen.

Niedersachsen begrüßt Bundesbeteiligung

Für den niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) ist das eine gute Botschaft vom Bund und ein wichtiges Signal. "Wir sichern damit den Offshore-Ausbau in der Nordsee ab. Er ist eine zentrale Säule unserer künftigen Energieversorgung", sagte Lies. Konkret soll der Hafen von Cuxhaven um drei weitere Liegeplätze erweitert werden. Das ist auch dringend nötig. Denn über ihn werden die Windkraftanlagen, die auf der Nordsee errichtet werden, umgeschlagen. Niedersachsen hatte gefordert, dass sich der Bund zu einem Drittel, also mit rund 100 Millionen Euro, an den Ausbaukosten beteiligen sollte.

