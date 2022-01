Leeres Auto rollt auf Bahngleise - Zug kollidiert mit Pkw

Stand: 20.01.2022 09:33 Uhr

Ein Zug der Nordwestbahn ist in der Nacht zu Donnerstag in Ganderkesee in ein leeres Auto gefahren. Durch Trümmer wurde ein zweiter Zug beschädigt. Die Bilanz: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden.