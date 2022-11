Leer: Geldautomat in Einkaufszentrum aus der Wand gerissen

Stand: 17.11.2022 12:19 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Leer zu knacken. Sie flüchteten offenbar ohne Beute.