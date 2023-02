Stand: 01.02.2023 07:21 Uhr Landwirte dürfen wieder Gülle auf Felder ausbringen

Von Mittwoch an dürfen Landwirte in Niedersachsen wieder Dünger wie Gülle, Jauche, Klärschlämme, Reste aus Biogasanlagen und Geflügelkot auf ihre Felder bringen, da die gesetzlich festgelegte Sperrfrist der winterlichen Vegetationspause ausgelaufen ist. Weil zu viel Gülle aber das Grundwasser gefährdet, hat die Landesregierung eine neue Dünge-Verordnung beschlossen. In den Regionen mit intensiver Tiermast wie in Südoldenburg darf künftig weniger Dünger ausgebracht werden als bisher. Diese sogenannten "roten" Gebiete umfassen dort rund 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen. Das niedersächsische Landvolk kritisiert, dass die Regeln erst einmal nur bis zum kommenden Jahr gelten. Damit könne man nicht planen. Viele Landwirte befürchten außerdem, dass die Pflanzen in den "roten" Gebieten zu wenig Dünger bekommen könnten.

