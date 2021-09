Landwirte aus Niedersachsen bringen Futterspenden ins Ahrtal Stand: 03.09.2021 15:53 Uhr Rund 80 Landwirte aus Niedersachsen unterstützen ihre Kollegen in den Flutgebieten: Mit Treckern und Lkw fahren sie von Oyten (Landkreis Verden) ins Ahrtal. Geladen haben sie Tierfutter.

Unter anderem Heu, Heulage, Silage und Stroh bringen die Landwirte am Sonnabend in das von der Hochwasserkatastrophe betroffene Gebiet. Gedacht sind die 2.000 Ballen für bis zu 20 Pferdebetriebe im Ahrtal, die sämtliche Futtervorräte in der Flut verloren haben. Es beteiligen sich unter anderem Landwirte aus Rotenburg, Stade, Verden, Osterholz und Grasberg.

Futter im Wert von 50.000 Euro

Organisiert hat die Hilfsaktion Cornelius Traupe von der Initiative "Land schafft Verbindung" gemeinsam mit Freunden. Die Landwirte zahlen alles aus eigener Tasche. Pro Trecker müsse man mit Kosten von 1.000 Euro rechnen, so Taupe. Allein das Futter habe einen Wert von 50.000 Euro.

Hilfsbereit trotz Getreideernte

Alle Helfer sind eigentlich noch mitten in der Getreideernte - also im Stress. Dennoch wollen sie helfen, und zwar koordiniert: Man habe vor Ort bei einer Futterannahmestelle nachgefragt, was und wie viel gebraucht werde. 15 Stunden dauert die Fahrt, die am Sonnabend beginnen soll. Die Bauern schlafen dann vor Ort in Feuerwehrzelten. Sonntagnachmittag geht es dann wieder zurück nach Niedersachsen, wo nach ein paar Stunden Schlaf die Ernte auf sie wartet.

