Stand: 22.10.2021 14:03 Uhr Landkreis Cloppenburg weiter mit höchster Inzidenz im Land

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Cloppenburg ist weiter gestiegen. Der Wert liegt nun bei 172 (Stand Freitag). Damit weist der Landkreis auch nach wie vor den höchsten Wert in Niedersachsen auf. Im Landkreis gelten bereits die Regeln der ersten Warnstufe. Infektionen werden laut Landkreis vor allem dort festgestellt, wo viel getestet wird: zum einen an Schulen und zum anderen bei Mitarbeitenden von Schlachthöfen. Infektionen sind in Schlacht- und Zerlegebetrieben in Emstek und in Essen sowie in einem Gemüseanbaubetrieb in Cappeln festgestellt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.10.2021 | 13:30 Uhr