LNG soll ab 2023 über Wilhelmshaven nach Deutschland kommen Stand: 08.04.2022 15:27 Uhr Um unabhängig von russischem Erdgas zu werden, soll von Wilhelmshaven aus künftig Flüssiggas (LNG) weiterverteilt werden. Am Freitag wurden die Pläne vorgestellt.

Wenn es nach Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) geht, soll noch bis Ende diesen Jahres der Anschluss an das europäische Gasnetz fertig sein. Denn bereits Anfang 2023 will man in Wilhelmshaven über stationäre schwimmende LNG-Terminals (FSRU) mit dem Import von tiefgekühltem Flüssigerdgas beginnen. "Unsere Aufgabe ist es, uns so schnell wie möglich aus der russischen Umklammerung beim Gas zu befreien", sagte Lies am Freitag. 50 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich müssten ersetzt werden. "Eine FSRU, wie sie hier in Wilhelmshaven in diesem Winter festmachen soll, kann mit rund neun Milliarden Kubikmetern damit fast 20 Prozent dieser Menge für Deutschland beisteuern", so Lies weiter.

Von Etzel geht das Gas weiter in den Süden und Osten

Dabei seien der Anschluss an das deutsche Gas-Fernleitungsnetz und damit die Möglichkeit zum Weitertransport des Gases elementar. Die dafür vorgesehene Leitung, für die der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe verantwortlich ist, soll knapp 30 Kilometer lang werden und zunächst eine jährliche Kapazität von zehn Milliarden Kubikmeter schaffen. Endpunkt ist die Fernleitung NETRA in der Nähe des Gasspeichers in Etzel, von wo aus das Gas in den Süden und Osten des Landes transportiert werden soll. Die Anbindungsleitung ist laut Ministerium auch geeignet, um künftig umweltfreundlichen Wasserstoff zu transportieren.

Umweltverbände: Klimaschädlichkeit von LNG wird ausgeblendet

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte am Freitag die Planungen für den Ausbau von LNG-Terminals. Sie forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, "den angeblichen Bedarf für die Terminals endlich mit konkreten Zahlen zu belegen". Feste LNG-Terminals seien in Deutschland "wegen der langen Bauzeiten und dem mittelfristig stark rückläufigen Erdgasbedarf nicht sinnvoll", betonte die DUH mit Verweis auf eine Einschätzung des Forschungsinstituts DIW. DUH-Energieexperte Constantin Zerger sagte: "Wir laufen Gefahr, nur den Dealer zu tauschen: Anstatt konsequent auf Energieeinsparung und Erneuerbare zu setzen, schlittern wir in die nächste fossile Abhängigkeit." Mehrere Umweltverbände kritisierten am Freitag in Hamburg, dass die Klimaschädlichkeit von LNG und die Gefahr der Importe von Fracking-Erdgas ausgeblendet werden..

