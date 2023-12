Stand: 02.12.2023 10:02 Uhr LNG-Terminal vor Wilhelmshaven: Uniper setzt weiter auf Chlor

Der umstrittene Einsatz von Chlor zum Reinigen von Deutschlands erstem LNG-Terminal vor Wilhelmshaven wird erst einmal weitergehen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und beruft sich auf ein bislang unveröffentlichtes Konzept des Betreibers Uniper. Demnach soll das Rohrsystem auf der "Höegh Esperanza", auf der LNG zu Erdgas umgewandelt wird, weiter mit dem umstrittenen Biozid gereinigt werden. Umweltschützerinnen und -schützer kritisieren das Vorgehen in der Nähe des Wattenmeers, denn das Abwasser wird in die Jade eingeleitet. Die Behörden in Niedersachsen haben das Vorgehen genehmigt. Sie hatten Uniper allerdings auch aufgetragen, ein Minimierungskonzept vorzulegen. Wie die NOZ berichtet, stellt der Konzern darin jedoch fest, dass es derzeit keine Alternative gebe, die sinnvoll auf der "Höegh Esperanza" eingesetzt werden könne. Ab Januar will Uniper testweise die Chlormenge reduzieren, indem nur dann Chlor eingesetzt wird, wenn Muscheln oder Seepocken wachsen.

