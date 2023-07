Seltene Drillingsgeburt auf Kuhweide in Münkeboe

Stand: 11.07.2023 13:17 Uhr Große Seltenheit: Kuh bekommt Drillinge

Eine Kuh hat in Münkeboe (Landkreis Aurich) auf einer Weide drei gesunde Kälber zur Welt gebracht. Das gilt unter Fachleuten als große Seltenheit. Nur etwa eine von 500.000 Geburten bei Kühen ist eine Drillingsgeburt. In Niedersachsen kommt das zwei bis drei Mal im Jahr vor. Mutterkuh "Hazel" brachte das erste Kalb ohne Probleme zur Welt. Dann habe die Geburt gestockt, so Landwirt Reinhard Blinker. Er musste helfen und entdeckte erst dabei das dritte Kalb. Bis dahin waren er und seine Frau von Zwillingen ausgegangen. Der dreifache Nachwuchs sei erstaunlich groß und gut genährt, berichtet er weiter. Die Geburt auf dem Hof ist bereits die zweite Drillingsgeburt. Vor zehn Jahren hatte dort schon einmal eine Kuh drei Kälber zur Welt gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.07.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft