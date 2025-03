Klette-Prozess: Verteidiger sehen faires Verfahren gefährdet Stand: 31.03.2025 13:06 Uhr Am Dienstag wird der Prozess gegen die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette fortgesetzt. Die Richter wollen sich mit dem Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Strafverfahrens beschäftigen.

Den Antrag hatten Klettes Verteidiger nach dem ersten Prozesstag gestellt. Sie behaupten, dass gegen die 66-Jährige kein fairer, rechtsstaatlicher Prozess möglich sei. Allein das Ausmaß der Sicherheitsmaßnahmen weise Anzeichen eines Terrorismusverfahrens und damit einer Vorverurteilung Klettes auf. Klette sagte zum Prozessbeginn, dass es eine "wirre und hysterische Sicherheitsvorkehrung" gebe. Außerdem warf die 66-Jährige dem Landgericht Verden vor, den Prozess "mit politischem Kalkül" zu führen. Die jahrelange Fahndung nach ihr und ihren mutmaßlichen Komplizen bezeichnete sie als "Jagd nach politischen Feind:innen, nicht nach Räuber:innen".

Videos 7 Min Celle: Prozess gegen Daniela Klette gestartet Die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin wurde 2024 in Berlin festgenommen. Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt. 7 Min

Daniela Klette sitzt vor Gericht hinter Panzerglasscheibe

Zu Beginn des ersten Prozesstages saß Daniela Klette mit ihren Anwälten hinter einer Panzerglasscheibe, bewacht von zwei Justizbeamten. Diese könnten alles mithören, was die Anwälte mit ihrer Mandantin besprechen würden, beanstandeten die Verteidiger. Das Gericht gab ihnen in diesem Punkt im Laufe des ersten Verhandlungstages recht. Die Justizbeamten mussten ihren Platz daraufhin verlassen. Der Prozess wird aus Platzgründen zunächst nicht in Verden, sondern in einem besonders gesicherten Saal des Oberlandesgerichts (OLG) Celle verhandelt. Im Sommer soll der Prozess in eine umgebaute Reithalle in Verden umziehen.

Versuchter Mord, schwerer Raub, unerlaubter Waffenbesitz

Die Staatsanwaltschaft Verden wirft Daniela Klette versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Gemeinsam mit ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg soll sie insgesamt 13 Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verübt haben - den Ermittlungen zufolge bewaffnet. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat das Trio in Kauf genommen, Menschen bei den Überfällen tödlich zu verletzen. Insgesamt sollen die drei früheren RAF-Mitglieder 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe damit ihr Leben im Untergrund finanziert hat. Sollte es kein Geständnis geben, rechnet das Landgericht Verden mit einem jahrelangen Prozess. Das Terror-Verfahren gegen Klette als mutmaßliches Ex-Mitglied der Roten Armee Fraktion (RAF) ist von dem Prozess in Niedersachsen abgetrennt. Es wird von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geführt.

