Stand: 01.02.2023 10:25 Uhr Kirchlinteln: Kater stirbt durch Metallkugeln im Körper

In Kirchlinteln im Landkreis Verden ist ein Kater durch zwei Metallkugeln verletzt worden und wenige Tage später gestorben. Das ergab eine Untersuchung beim Tierarzt, teilte die Polizei mit. Auf welche Weise die Metallkugeln genau in den Körper des Vierbeiners geraten sind, sei noch unklar. Der 65 Jahre alte Halter des Katers zeigte den Vorfall an, der sich bereits am 9. Januar ereignet hat. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, solle sich bei der Polizei unter (04231) 8060 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2023 | 06:30 Uhr