Stand: 25.01.2022 13:30 Uhr Kirche in Verden wirbt für Corona-Impfungen

"Impfen aus Nächstenliebe": Die ersten Plakate mit diesem Schriftzug wurden am Montag in Verden aufgehängt. Hinter der Aktion steht der Kirchenkreis Verden. Die Plakate wurden an Gebäuden der evangelischen Kirche angebracht - direkt entlang der Route, die Gegner der Corona-Regeln bei ihren Protesten nutzen. Beim Impfen gehe es nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um den Schutz der Mitmenschen - insbesondere des Personals in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das würden Christen mit dem Wort Nächstenliebe bezeichnen, sagte Superintendent Fulko Steinhausen. In den nächsten Tagen sollen weitere Transparente an Kirchen im gesamten Landkreis Verden angebracht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2022 | 13:30 Uhr