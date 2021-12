Kinderleiche am Bahnhof in Twistringen entdeckt

Stand: 14.12.2021 10:09 Uhr

In einer Wohnung am Bahnhof Twistringen (Landkreis Diepholz) ist am Montag eine Kinderleiche gefunden worden. Wegen des Polizeieinsatzes war der Bahnhof für rund fünf Stunden gesperrt.