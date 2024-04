Stand: 10.04.2024 14:04 Uhr Kind auf Campingplatz Schillig geschlagen: Polizei findet Familie

Nachdem ein Vater seinen neunjährigen Sohn auf dem Campingplatz in Schillig (Landkreis Friesland) geschlagen haben soll, konnte die Polizei mithilfe von Zeugenhinweisen nun die Familie ausfindig machen. Es handele sich um eine Familie, die in Schillig einen Kurzurlaub verbracht habe, teilte die Polizei mit. Der Vater und sein leiblicher Sohn stammen demnach aus dem Bereich Worpswede (Landkreis Osterholz). Dabei waren außerdem eine Mutter mit ihrem Sohn und der Tochter einer Freundin aus der Gegend rund um Stade. Am Abreisetag der Familie, am Gründonnerstag, hatte der Vater seinen Sohn nach Polizeiangaben zunächst geohrfeigt. Anschließend soll er dem am Boden liegenden Kind mehrmals in den Rücken getreten und weiter auf es eingeschlagen haben. Laut Polizei ließ der Mann erst von dem Jungen ab, als Passanten sich einmischten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Vater. Das zuständige Jugendamt wurde informiert.

